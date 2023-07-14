В доме на Воровского в Брянске установили пандус

В доме № 10 на Воровского в Брянске установили пандус для трех инвалидов. Об этом сообщили в городской администрации.

Коммунальные службы сдали в эксплуатацию пандус в доме 10 по улице Воровского Брянска. Это событие очень ждали трое инвалидов, проживающих здесь.

«Долгое время нам приходилось жить в четырёх стенах, а теперь у нас есть реальная возможность выехать на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, пообщаться с соседями, просто поехать по своим делам», — сказала Светлана ЛЕВША.

Ещё один пандус планируют установить в доме 39 по улице Ромашина.