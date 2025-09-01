В Дятьково благоустраивают Хрустальную площадь

В Дятьково за 137 миллионов рублей благоустраивают Хрустальную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Город Дятьково в будущем году отметит 400-летие со дня образования. К юбилею

там реализуют проект «Хрустальная площадь». Он победил на IX Всероссийском конкурсе малых городов России от Министерства строительства и ЖКХ РФ. Благоустройство обойдётся в более чем 137 миллионов рублей.

«Выполнены работы по планировке территории, откопке котлована под переливной фонтан, устройству дренажной системы, переносу инженерных коммуникаций, сделано песчаное основание. Ведется отсыпка щебнем и работы по устройству монолитных фундаментов под переливной фонтан», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Кроме того, специалисты сделали фундамент под памятник Выдувальщикам. А на заводе изготавливают 120 хрустальных светильников и хрустальных обрамлений для колонн.