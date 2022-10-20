В Дятьковской районной больнице установили гистероскоп

Жесткий оптоволоконный гистероскоп был установлен и начал использоваться в Дятьковской районной больнице имени В.А. Понизова.

Как сообщает департамент здравоохранения Брянской области, новое оборудование было поставлено в больницу в рамках целевой программы модернизации системы здравоохранения.

Гистероскоп позволяет не только проводить эндоскопические исследования в гинекологии, но и для лечить различные недуги.

С его помощью также можно брать образцы тканей на гистологические исследования.