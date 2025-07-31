В Фокинском районе Брянска перекроют парковку из-за выставки техники

В Фокинском районе Брянска перекроют парковку на площади перед ДК железнодорожников из-за выставки техники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 1 августа, на площади перед Домом культуры железнодорожников в Фокинском районе Брянска закроют парковку. Там пройдёт выставка техники. Мероприятие приурочено к 20-летию акционерного общества «Брянсксельмаш».