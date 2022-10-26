В Гордеевке похоронили погибшего в Украине сержанта

В Гордеевке состоялись траурная церемония, заупокойная лития и похороны местного уроженца Максима Бондаренко, который погиб во время спецоперации в Украине.

Прощание прошло в местном храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Максим погиб в возрасте 22 лет.

По окончании гордеевской средней школы в 2018 году он отправился в армию по призыву. Затем заключил контракт и служил в воинской части в Клинцах, имел звание сержанта.

Посмертно был удостоен ордена Мужества.

Фото издания «Ударник».