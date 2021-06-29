В Карачеве установили уникальное творение в виде книги

Теперь у входа в городской парк здесь можно увидеть новый арт-объект – огромную книгу из гранита.

В Брянской области появилась новая композиция из камня. Памятный знак в виде книги установлен в Карачеве в честь одного из выдающихся людей региона. Об этом сообщает на своем сайте пресс-служба администрации Карачевского района,

На страницах книги, выполненной из гранита, написано: «Городской парк имени Александра Георгиевича Мехедова, поэта-земляка, Почетного гражданина города Карачева». А ниже выгравированы строчки из его стихотворения:

Мы о многом в молитвах просим

Но желаний моления нет,

Чтобы ярче над милой Россией

Разливался божественный свет.

Арт-объект выполнен в рамках проекта «Комфортная городская среда». Памятный знак носит не только художественный характер, но и познавательный. Местные жители отмечают, что, посмотрев на книгу, можно узнать о поэте и его творчестве.