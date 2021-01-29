В Климово обсуждают целебные свойства грязи на дне местного озера

О том, что грязь в озере лечебная, сообщили местные чиновники, анонсируя планы по чистке водоема при ремонте дамбы.

«Один из замов главы района сказал, что чистка водоема не за горами, а грязь признана полезной и на неё есть покупатель. Скоро заживем, товарищи, грязевые лечебные ванны, считайте, у нас под боком! Думаю, пора начинать черпать лужу вёдрами, а то не хватит, распродадут всю.

И ещё, девочки, признавайтесь, может кто уже опробовал грязюку-то? Был какой эффект? А то планирую мужа вечерком с ведёрком отправить))) Анонимно, плиз, чтоб не спалили, кто грязь тырил», — написала одна из участниц местного паблика во ВКонтакте.

Пользователи иронизируют, что чиновники запустили эту «утку» специально, в надежде, что проблему чистки водоема решат местные жители, которые растащат грязь со дна по домам. Но некоторые отмечаются, что информация может быть не лишена оснований, а донные отложения могут использоваться минимум в качестве удобрений.