В Клинцах поймали обокравшую пенсионерку женщину

Злоумышленница воспользовалась гостеприимством пожилой женщины и обокрала ее.

В полицию с просьбой найти воровку обратилась 89-летняя жительница города Клинцы. Как она рассказала, на улице она познакомилась с женщиной средних лет, позвала ее к себе в гости. А новая знакомая украла золотые серьги из дома и убежала.

Полицейские нашли и задержали 51-летнюю жительницу села Коржовка-Голубовка.

Возбудили уголовное дело о краже. Теперь воровка может сесть в тюрьму на четыре года.