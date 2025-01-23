В купальне на роднике «Белый колодец» сделают ремонт и освещение. Об этом сообщили в городской администрации.
Руководитель Советского района Брянска Денис Семёнов посетил родник «Белый колодец», расположенный в балке «Нижний Судок». В 2018 году он стал одним из первых объектов в регионе, отремонтированный по программе инициативного бюджетирования. Там забетонировали площадку на склоне, сделали металлический желоб и построили купальню.
«Обустройство родника требует постоянного внимания. За чистотой вокруг источника следят активисты местного ТОС «Белый колодец», — уточнил Денис Семёнов.
К началу февраля в купалье планируется поставят лавочку и вешалку для одежды. Также возле родника уберут засохшие деревья и мусор. А весной у купальни заменят крышу, покрасят стены и проведут внутрь освещение
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