В лесу под Новозыбковом заложат первый гигантский геоглиф

Первый на Брянщине гигантский геоглиф будет заложен в ближайший четверг, 27 октября, на территории Новозыбковского участкового лесничества.

Геоглифами принято называть наземные фигурные или геометрические узоры длиной от четырех метров. На Брянщине в рамках акции «Сохраним лес» будет заложен геоглиф в виде символа лесного хозяйства страны.

Как сообщил в своем Телеграм-канале первый зам управления лесами региона Павел Шматов, геоглиф под Новозыбковом будет заложен на площади 7,65 га (300 на 255 метров).

Для закладки будут использованы черешневый дуб и сосна обыкновенная.