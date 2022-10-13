В луганскую Брянку ушла новая колонна с гумпомощью от Брянщины
Очередная партия гуманитарной помощи от Брянской области ушла в подшефную нашему региону луганскую Брянку.
Груз предназначен для предприятий ЖКХ и учреждений здравоохранения шахтерского городка под Луганском.
В частности, предприятия ЖКХ получат целый автопарк спецтехники для дорожных работ, а медучреждения — четыре Лады Гранты.
Тем временем брянцы продолжают собирать гуманитарную помощь для школ и детских садов Брянки — книги, оборудование, мебель, компьютерную технику.
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