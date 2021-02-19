В марте в Брянске откроют приют для бездомных животных

В нем смогут разместить до 200 собак.

В Брянске откроют временный приют для бездомных животных. Под эти цели городские власти выделили пустующую базу дорожного управления по улице Почтовой, 2а, в Бежицком районе.

По словам, руководителя дорожного управления Михаила Кастюшина, база уже почти готова к работе. Здесь спланировали площадки под вольеры, установили забор, завершается ремонт системы водоснабжения и отопления. Дорожники изготовили вольеры для содержания собак. Временный приют сможет принять около 200 безнадзорных животных.

По данным городской администрации, приют начнет работать в первой половине марта 2021 года.