В Мглинском районе люди вынуждены пить грязную воду

Питьевая вода не соответствует санитарно-химическим показателям.

Прокуратура проверила водоснабжение и водоотведение на территории Мглинского района.

Сотрудники прокуратуры установили, что в поселках Петьково, Медведьки, Бурчак и Луговка колодцы, которые используют местные жители, никак не ограждены и их загрязнению ничего не мешает.

А питьевая вода, взятая из колодца в поселке Медведьки, не соответствует санитарно-химическим показателям.

Известно, что очистка и дезинфекция колодцев не проводилась ни в прошлом, ни в этом году.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.