В многоэтажке в Брянске обрушилась лестница
В многоэтажке в Брянске частично обрушилась лестница в подъезде. Об этом сообщили в городской администрации.
В четвертом подъезде дома №13 по бульвару 50 лет Октября в Брянске обрушилась часть лестничного пролёта. Управляющая компания «ЖК «Бежица» в экстренном порядке нашла подрядчика. Строительная организация должна будет усилить основание лестничной площадки и отремонтировать ступени.
В настоящее время специалисты демонтировали разрушенные части и сделали временный настил для жильцов дома.
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