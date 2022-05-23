В новой брянской школе строят теплицу для уроков биологии

Бассейн и класс для гимнастики также оборудуют для учеников.

В Брянске строят новую школы №72 на 1225 мест. На четырех этажах будет 62 учебных класса, библиотека, актовый зал на 560 мест, столовая. Для занятий физкультурой оборудуют бассейн и класс для гимнастики. Также рабочие строят теплицы. Там будут проходить уроки биологии и практические занятия.

Открыть школу планируют уже в этом году. Жители 4-го и 5-го микрорайонов ждут окончания стройки с нетерпением. Ведь ближайшая гимназия №6 уже переполнена.

Всего в Брянске работает 68 школ.