В Новозыбкове реконструировали городской парк

В Новозыбкове был открыт после реконструкции городской парк.

Как сообщил у себя в Инстаграм губернатор Александр Богомаз, реконструкция состоялась благодаря региональной программе «Решаем вместе».

«Самое важное здесь то, что в реализации данной реконструкции принимали участие жители. Они участвовали как в обсуждении, так и в дальнейшем принятии решений по дизайн-проекту, вносили свои предложения и контролировали ход работ. А мы, власть, провели все процедуры по торгам, подбору подрядчика и по финансированию. На реконструкцию этого парка за 2017-2021 годы было выделено 44 млн рублей», — написал Александр Богомаз в соцсети.

После реконструкции парк, который и так был излюбленным местом отдыха горожан, по оценке губернатора, заметно изменился и станет еще более востребованным.