В Новозыбковском районе обезвредили 21 артснаряд и 5 мин времен ВОВ

Взрывоопасные предметы нашли около Нового Места.

11 августа в дежурную часть регионального МЧС поступило сообщение о том, что около Нового Места в лесном массиве нашли «арсенал» времен Великой Отечественной войны.

На место обнаружения приехала группа специальных работ, которая изъяла и обезвредила одну противотанковую мину ТМ-35, одну мину 120мм., три мины 22мм. и 20 артснарядов различного калибра.