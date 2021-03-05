В парках Бежицы откроют 13 аттракционов

Как сообщает Брянский горсовет на содержание двух бежицких парков – имени Пушкина и Майского – в городском бюджете предусмотрено немногим более 2,5 миллиона рублей.

На 5 малых вокзалах МЖД в Смоленской области появились QR-коды с исторической информацией На 5 малых вокзалах Смоленской области – в Вязьме, Сафоново, Рудне, Рославле и Ельне – размещены QR-коды с исторической информацией. Эти здания являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись. Всего QR-коды с исторической информацией размещены на 25 малых вокзалах Московской железной дороги. – Сохранение культурного наследия – важнейшая составляющая деятельности ОАО «РЖД».

Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 3 раза к уровню прошлого года По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в феврале 2021 года составила более 15 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 3,1 раза. Стоит отметить, что по сравнению с февралем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: – лесных грузов – 7,7 тыс.

Смоленский губернатор внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» Губернатор Смоленской области Алексей Островский в среду внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив до 18 марта возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. “Рекомендовать государственному учреждению – Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской

Смоленский чиновник отправится в колонию за взятку планшетом Бывшего руководителя департамента образования и науки Смоленской области осудили за превышение полномочий и получение взятки, сообщает РИА «Новости». В суде было установлено, что осужденный чиновник способствовал заключению четырех государственных контрактов на сумму более 12,8 млн рублей с юрлицами, аффилированными с его знакомым. За это он получил планшет, а также 25 000 и 30 000 рублей за заключение госконтрактов

Это надо – живым! Прошедшая неделя прошла под знаком Дня защитника Отечества – в разных районах Смоленщины состоялись памятные мероприятия. Одно из них – у мемориала в деревне Рыбки Сафоновского района. 23 февраля воинское захоронение посетили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, его младшие дети и брат. Мемориал стал Полем Памяти Прибыв на место, они с помощью лопат и