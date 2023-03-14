С гололедом в брянских парках борется полный штат дворников

С гололедом в парках Брянска борется полный состав дворников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На уборку снега и льда на дорожках в городских парках вышел весь штат дворников. Сначала рабочие расчищают заносы, а потом посыпают тротуары реагентами.

«Дорожки парков обработаны песком. Мониторим ситуацию ежечасно», — отметил директор городского объединения парков культуры и отдыха Брянска Сергей Сенин.

На Кургане Бессмертия в пик снегопада привлекают уборочную технику. В остальных парках и скверах круглосуточно уборку проводят в ручном режиме.