В парке Брянска включили фонтан «Ротонда»

В парке имени Толстого в Брянске запустили отремонтированный фонтан «Ротонда». Об этом сообщили в пресс-службе Городского объединения парков культуры и отдыха.

В парке-музее имени А.К. Толстого в областном центре включили фонтан «Ротонда».

За месяц его привели в порядок. Рабочие оштукатурили и покрасили колонны, уложили облицовочную плитку и мозаику в чаше фонтана. Оборудование смонтировали заново. Также к фортану добавили подсветку и скульптуру пары белых голубей.

Перед началом холодного сезона обновлённый архитектурный объект будут консервировать.