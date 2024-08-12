В парке Брянска высадили яблони и 160 кустарников

В Майском парке Брянска высадили 19 яблонь и 160 кустарников. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянская гильдия промышленников и предпринимателей выступила с инициативой благоустроить Майский парк. Предприниматели вместе с семьями посадили возле летней эстрады 19 яблонь, а также 160 кустов можжевельника, спиреи и барбариса.

«Обновлённый Майский парк открылся пять лет назад и сразу стал местом притяжения жителей Бежицкого района. Приятно, что городские предприниматели сделали подарок Брянску и продолжили озеленение этой общественной территории», — отметил руководитель парка культуры и отдыха «Майский» Денис Шитиков.