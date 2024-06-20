В парке Толстого в Брянске ремонт ротонды закончат в июле

В парке Толстого ремонтируют ротонду и скульптуры. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке имени Толстого в областном центре ремонтируют ротонду. Специалисты убрали разрушенные элементы и приступили к монтажу облицовочной плитки. К установке готова фигура влюблённых голубя и голубки. Работы по реконструкции закончат в июле.

Также специалисты заливают основания всех скульптур в парке бетоном. Затем его покрасят в цвет скульптур. Кроме того, заменят скульптуру Романа Брянского.

«Она простояла на центральной аллее почти полвека. Все эти годы мы старались сохранить деревянный памятник, его неоднократно реставрировали, однако сегодня специалисты вынуждены констатировать: центральная часть его полностью сгнила. Нами принято решение сделать копию скульптуры. Она будет практически полностью повторять черты «старого» Романа Брянского», — уточнил замдиректора городского объединения парков культуры и отдыха Артем Цыбатов.