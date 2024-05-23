В переулке Брянском в областном центре построили тротуары

В переулке Брянском в областном центре подрядчик построили тротуары по нацпроекты. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Бежицком районе Брянска ремонтируют переулок Брянский. Подрядная организация ООО «Водоканал Дубровский» приводит в порядок участок грунтовой дороги от улицы Молодой Гвардии до улицы Калужской.

Специалисты обустраивают новый тротуар, а также укладывают конструктивные слоя дорожной одежды.