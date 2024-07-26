В переулке Кутузова в Брянске появился асфальт

В переулке Кутузова в Брянске вместо заасфальтировали грунтовую дорогу и построили тротуары. Об этом рассказали в городской администрации.
В Фокинском районе Брянска завершился капремонт переулка Кутузова. Он проходит через частный сектор от улицы Шолохова до улицы МЮД. За два месяца рабочие «одели» почти километр грунтовой дороги в асфальт. Также они построили тротуар.
Кроме того, специалисты проложили через улицу пять водопропускных труб, установили сорок дорожных знаков и положили четыре искусственные неровности.
Работу подрядчика приняла межведомственная комиссия.
«Переулок полностью преобразился. Он стал удобен и для водителей и для пешеходов. Для того, чтобы город принял работу подрядчика, ему сейчас предстоит убрать строительный мусор. На одном перекрёстке необходимо прочистить дождевую канаву. А так же следует убрать ветки деревьев, которые в паре мест мешают водителям видеть дорожные знаки», — подчеркнул инженер технадзора Александр Андрюшин.
На капремонт переулка Кутузова потратили 12 млн рублей. Работы прошли по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
24.07.2024 11:13
Бригада, на выезд!
Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию. Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в
24.07.2024 11:11
«Факел» зажёгся для гостей
С 17 июля смоленский оздоровительный лагерь «Факел» принимает 100 ребят из подшефного для региона Мангушского района Донецкой Народной Республики. Для них созданы комфортные и безопасные условия, подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программы. С пожеланиями отлично отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения обратился к юным гостям губернатор Василий Анохин. «Уверен, что ребята проведут эти
24.07.2024 11:09
Быть в движении!
В регионе активно развивается «Движение Первых» и большое вниманию этой теме уделяется на самом высоком уровне. Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, «Движение» – один из ключевых партнёров в воспитательной повестке региона. На днях Василий Анохин совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата «Движения» Маратом Закировым открыли в социально-оздоровительном центре «Голоевка» базовый лагерь «Первых». «Вместе