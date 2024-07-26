В переулке Кутузова в Брянске появился асфальт

В переулке Кутузова в Брянске вместо заасфальтировали грунтовую дорогу и построили тротуары. Об этом рассказали в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска завершился капремонт переулка Кутузова. Он проходит через частный сектор от улицы Шолохова до улицы МЮД. За два месяца рабочие «одели» почти километр грунтовой дороги в асфальт. Также они построили тротуар.

Кроме того, специалисты проложили через улицу пять водопропускных труб, установили сорок дорожных знаков и положили четыре искусственные неровности.

Работу подрядчика приняла межведомственная комиссия.

«Переулок полностью преобразился. Он стал удобен и для водителей и для пешеходов. Для того, чтобы город принял работу подрядчика, ему сейчас предстоит убрать строительный мусор. На одном перекрёстке необходимо прочистить дождевую канаву. А так же следует убрать ветки деревьев, которые в паре мест мешают водителям видеть дорожные знаки», — подчеркнул инженер технадзора Александр Андрюшин.

На капремонт переулка Кутузова потратили 12 млн рублей. Работы прошли по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».