В Почепе работники магазина «Пятерочка» сняли видеоклип

Также смекалистые сотрудники придумали сюжет видеоклипа. Недовольный клиент, зашедший в магазин, видит скидки на продукты, поддается искушению и скупает кучу товаров по акции. Выходит из Пятерочки он уже довольный.

В Почепе работники магазина «Пятерочка» исполнили кавер на песню Софии Ротару «Белая зима», который засняли на камеру.

Железнодорожный переезд 379 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 26 и 27 августа на время ремонта 26 и 27 августа (с 07:00 до 18:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 379 км, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться железнодорожным переездом 372 км в районе

Смоленские полицейские выявили 640 нарушений ПДД За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД выявили 640 нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Смоленской области. В том числе, выявлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, 8 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и 30 водителей, управлявших транспортным средством без прав.

Бесхозное строение загорелось в Смоленске Около десяти часов вечера 22 августа 2021 года на 1-ом Краснофлотском переулке в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МС России по Смоленской области. На место вызова выехали автоцистерны две автоцистерны и 12 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бесхозного строения. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются специалистами.

На Московской железной дороге модернизировано более 225 км путей С начала летней ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге обновлено 225 км пути, включая укладку 124 км новой рельсошпальной решетки. Заменено 103 комплекта стрелочных переводов. Основные работы ведутся на участках Большого окружного кольца, а также Москва – Рязань – Ряжск, Москва – Красное, Люберцы – Черусти, Ожерелье – Елец. На МЦД-1: Москва-Бутырская – Бескудниково, Бескудниково

19 августа в Смоленске пройдут сплошные проверки на дорогах Профилактическя акция «Сплошные проверки» пройдет в Смоленске в четверг, 19 августа 2021 года, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Смоленской области. Проводить мероприятие планируют на перекрестке проспект Гагарина – Досуговское шоссе с 8:00 до 10:00. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства и проверять состояние автомобилистов. Акцент обещают сделать на проверке трезвости