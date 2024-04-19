В подземном переходе в Брянске смонтировали крышу и освещение

В подземном переходе у сквера имени 50-летия ВЛКСМ в Брянске рабочие смонтировали крышу и освещение. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске полным ходом идёт ремонт подземного перехода у сквера имени 50-летия ВЛКСМ.

Рабочие уже проложили всю электрическую проводку и смонтировано освещение. В тоннеле под улицей Красноармейской уложена тротуарная плитка. Под проспектом Станке Димитрова аналогичные работы начнут в ближайшее время.

На лестницах специалисты завершают монтаж декоративного фасада, укладывают ступеньки и монтируют козырьки. Крыша из прозрачного поликарбоната также уже частично установлена над двумя входами.Специалисты также предстоит установить подъёмники для маломобильных граждан.

«По просьбе заказчика мы сохранили историческую табличку, которую установили в переходе советские строители. Эту реликвию мы реставрировали и смонтировали над входом в переход со стороны улицы Красноармейской», — рассказал главный инженер Виталий Колобан.

Ремонт перехода обошёлся в почти 23,5 млн рублей. Закончить работы подрядчик планирует к 9 мая.