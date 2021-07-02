В поселке Локоть 1 июля открыли новое отделение ГИБДД

Дата открытия нового отделения ГИБДД выбрана не случайно, скоро у Госавтоинспекции юбилей – 85 лет со дня образования службы.

Как сообщает пресс-служба УМВД Брянской области, раньше местным жителям, отдаленным от областного центра, приходилось проезжать более 200 км, чтобы поставить транспортное средство на учет, сейчас же все рядом и далеко ездить не надо.

Филиал подразделении ГИБДД уже работает. Первые посетители пункта регистрации транспорта уже оценили удобство, оперативность и качество обслуживания.