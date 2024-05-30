В посёлке Антоновка подрядчик строит тротуар и устанавливает фонари. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Компания ООО «Погарагродорстрой» занимается капитальным ремонтом 3,3 километра автодороги Супонево-Антоновка в Брянском районе. Трасса проходит через посёлок Антоновка. Там рабочие не только обновят проезжую часть. Специалисты строят тротуар, которого на этом участке никогда не было.

Также рабочие установили фонари. Освещения на этой дороге раньше также не было. Кроме того, по просьбе жителей в Антоновке возле магазина установят остановочный павильон.