В районе ТРЦ «Аэропарк» начали прокладывать ливневую канализацию

Прокладку ливневой канализации начал подрядчик на кольцевой развязке у брянского ТРЦ «Аэропарк».

На данный момент выполняются земляные работы.

Потребность в ливневой канализации на развязке диктуется тем, что она расположена в низине и во время дождей на ней скапливается вода. Так, весной оказалась затопленной проезжая часть.

К тому же в ближайшем будущем развязка примет транспорт из новых микрорайонов на территории старого аэропорта.