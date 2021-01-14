В региональном оперштабе рассказали брянцам об опасностях легкой формы коронавируса

Европейские ученые установили, что коронавирус может стать хроническим.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области распространил по своим каналам инфографику, которая предостерегает от опрометчивых шагов брянцев, намеренно не соблюдающих меры антиэпидемической безопасности в надежде заразиться коронавирусом, перенести его в легкой форме и тем самым обзавестись антителами к инфекции.

В штабе разъясняют пагубность этого подхода. Во-первых, гарантии, что форма заболевания будет легкой, нет. Отделается ли пациент легкой формой или же инфекция приведет к летальному исходу, станет ясно лишь по мере течения болезни. Во-вторых, опасность представляет даже легкая форма коронавируса. Бельгийские и голландские ученые установили, что осложнения могут начаться и через несколько месяцев после выздоровления от легкой формы коронавируса, и пришли к выводу, что заболевание может стать хроническим.

Единственным безопасным способом обзавестись антителами остается вакцинация, поясняют в оперштабе.