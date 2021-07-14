В Севском районе полицейские «накрыли» наркопритон

25-летний мужчина регулярно предоставлял жилье потребителям наркотиков.

В начале 2021 года житель Севского района Брянской области был задержан стражами порядка за сбыт марихуаны. За оборот наркотических веществ на него завели уголовное дело.

Позже выяснилось, что квартиру преступника часто посещают наркоманы. Оказалось, что он организовал у себя наркопритон. При обыске его жилища обнаружили самодельные приспособления для курения наркотиков.

На мужчину завели второе уголовное дело, за организацию и содержание наркопритона.