В школе №51 Брянска реконструировали столовую и актовый зал

В школе №51 Брянска во время капремонта перенесли столовую и расширили актовый зал. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №51 Брянска продолжается масштабный капитальный ремонт. Один из важных этапов — перенос столовой из одного помещения с актовым залом.

Теперь завтракать и обедать дети будут на первом этаже. Пищеблок оснастят современным оборудованием. А на втором этаже появится полноценный актовый зал. Также

«К тому же переезд столовой даст новую жизнь школьной библиотеке — будет куда расширяться книжному фонду», — отметил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.

Капремонт школы стартовал в июне прошлого года. Подрядчик меняет электрику, сантехнику, отопление, канализацию и другие инженерные системы. Отделка фасада завершена на 70%. Внутри третий этаж готов на 85%, второй — на 70 %. В настоящее время строители активно работают на первом этаже. Работы должны завершиться в июне этого года.