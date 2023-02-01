В школе №72 Брянска прозвенел первый звонок

Новая школа №72 открылась в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска в новой школе №72 прозвенел первый звонок и начались уроки. Многофункциональный образовательный комплекс в 4-м микрорайоне областного центра снизит нагрузку сразу на несколько ближайших учебных. 72-я школа максимально рассчитана на 49 классов-комплектов и 1225 учеников. В первые дни за парты сели 702 ребенка в 26 классах.

Здание школы № состоит из четырёх блоков вокруг двух внутренних дворов. Начальные классы и блок среднего и старшего звена отделены. Есть также спортивный блок, столовая на 600 мест, актовый зал на 500 мест и медблок с процедурным кабинетом и кабинетом стоматологии. В школе открыты лингафонный кабинет, медико-биологический и инженерно-технологический классы, лаборатории инженерной графики, 3D-моделирования и прототипирования, огромная библиотека.

В спортивном блоке есть большой и малый залы, а также бассейном. Вокруг школы — стадион, площадки для подвижных видов спорта, беговые дорожки, беседки для отдыха.

На строительство и оснащение школы №72 потратили 1,42 млрд рублей.