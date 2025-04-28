В сквере УМВД в Брянске высадили 42 дерева

В сквере УМВД в областном центре полицейские и волонтёры высадили 42 дерева в рамках акции «Брянск зелёный». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Акции «Брянск зелёный» прошла в минувшие выходные в сквере имени 75-летия образования УМВД России по Брянской области. В сентябре 2021 года пустырь облагородили. А в субботу 26 апреля там собрались руководитель района Денис Семёнов, начальник УМВД России по городу Брянску Эдуард Шеенков, прокурор Советского района Ярослав Шепида, исполняющий обязанности начальника Советского межрайонного следственного отдела города Брянска Павел Долбиков, председатель Советского районного суда города Брянска Марина Ульянова, а также юные волонтёры. Они высадили 42 дерева: липы, берёзы, клёны и рябины.