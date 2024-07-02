В Совете Федерации обсудили обращение с ТКО в Брянской области

В Совете Федерации обсудили обращение с твердыми коммунальными отходами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона в своих соцсетях.

Дни Брянской области проходят в Совете Федерации. Там прошл встреча брянской делегации с председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных. Они обсудили вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. В частности речь шла о строительстве полигона в Большом Полпино.

«Сенаторы поддержали нашу просьбу о возможности использования существующего полигона, который был введен в эксплуатацию до 2019 года, на время строительства в качестве площадки для вывоза ТКО. Кроме того, будут построены полигоны в Клинцах и Трубчевске», – уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.