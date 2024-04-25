В Советском районе Брянска ограничат движение транспорта из-за Ритуала Памяти. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре пройдёт Ритуала Памяти, посвящённого Дню жертв радиационных аварий и катастроф и 38-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В связи с этим в Советском районе ограничат движение машин.

Так парковать транспорт нельзя:

с 22 часов 25 апреля до окончания мероприятий между домом №1 в по улицы 3 Июля (Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области) и урочищем «Лесные сараи» (от улицы Дуки до дома №1д по улицы 3 Июля);

с 22 часов 25 апреля до окончания мероприятий по ул. 3 Июля (от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой).

А движение машин ограничат с 8 утра до 26 апреля до окончания мероприятий на улице 3 Июля (от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой).