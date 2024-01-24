В спортшколе по шахматам и шашкам в Брянске закончился ремонт

В отремонтированной спортшколе по шахматам и шашкам в Брянске занятия возобновят в начале февраля. Об этом сообщил в городской администрации.

В главном помещении спортивной школы по шахматам и шашкам областного центре закончился ремонт. За пару месяцев в здании на улице Мало-Завальской,1 подрядчик обновил два игровых зала, санузлы, кабинеты и раздевался. В помещении строители смонтировали принудительную систему вентиляции.

«Дети не будут дышать пылью и сыростью, самое главное — свежий воздух избавит помещение от возможной плесени. Сделано новое освещение. Были устранены все утечки в системе водопровода и отопления», — уточнил директор спортшколы Валерий Терещенко.

Также в школе установили видеонаблюдение и привели в порядок пожарную сигнализацию.

Сейчас коллектив завершает уборку и готовиться принимать мебель и атрибуты для игры. На ремонт помещений потратили 4,5 млн рублей.Занятия планируют возобновить здесь в начале февраля.