В старейшей школе Брянска идёт капитальный ремонт

В старейшей школе №3 Брянска идёт капитальный ремонт. Об этом сообщили в горадминистрации.
В школе №3 Брянска полный ходом идёт капитальный ремонт. Здание 1930 года постройки приводит в порядок фирма «Уровень». Ежедневно контролирует работы в старейшем учебном заведении директор Владимир Прыщенков.
Специалисты на 85% сделали разводку новой системы отопления. Также они устанавливают новые приточно-вытяжную вентиляцию и водопроводные сети.
На третьем этаже рабочие заканчивают штукатурить потолки и стены и укладывают плитку. Аналогичные работы идут и на втором этаже. В спортзале, кабинетах и коридорах на первом этаже демонтируют деревянные полы. Вместо них уложат плитку и специальный линолеум. Также в школе отремонтируют туалеты, а в каждом кабинете установят раковины.
«Мы вывезли около 40 грузовиков мусора. Мне кажется, подобных объёмов работы в школах Брянска ещё не было. Я в школе работаю более 25 лет, на моих глазах ей дают вторую жизнь. Многие проектные решения пришлось изменить, чтобы в будущем они не шли вразрез с эксплуатацией здания», — подчеркнул Владимир Прыщенков.
Снаружи строители утепляют фасад каменной ватой и облицовывают металлическими панелями. Также здесь установят водостоки с системой антилёд, а по периметру – видеонаблюдение и освещение.
Ремонт школы №3 обойдётся почти в 100 млн рублей. Работы завершат осенью. Но новый учебный год ученики начнут в школах №2 и 5.
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