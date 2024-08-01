В старейшей школе Брянска идёт капитальный ремонт

В старейшей школе №3 Брянска идёт капитальный ремонт. Об этом сообщили в горадминистрации.

В школе №3 Брянска полный ходом идёт капитальный ремонт. Здание 1930 года постройки приводит в порядок фирма «Уровень». Ежедневно контролирует работы в старейшем учебном заведении директор Владимир Прыщенков.

Специалисты на 85% сделали разводку новой системы отопления. Также они устанавливают новые приточно-вытяжную вентиляцию и водопроводные сети.

На третьем этаже рабочие заканчивают штукатурить потолки и стены и укладывают плитку. Аналогичные работы идут и на втором этаже. В спортзале, кабинетах и коридорах на первом этаже демонтируют деревянные полы. Вместо них уложат плитку и специальный линолеум. Также в школе отремонтируют туалеты, а в каждом кабинете установят раковины.

«Мы вывезли около 40 грузовиков мусора. Мне кажется, подобных объёмов работы в школах Брянска ещё не было. Я в школе работаю более 25 лет, на моих глазах ей дают вторую жизнь. Многие проектные решения пришлось изменить, чтобы в будущем они не шли вразрез с эксплуатацией здания», — подчеркнул Владимир Прыщенков.

Снаружи строители утепляют фасад каменной ватой и облицовывают металлическими панелями. Также здесь установят водостоки с системой антилёд, а по периметру – видеонаблюдение и освещение.

Ремонт школы №3 обойдётся почти в 100 млн рублей. Работы завершат осенью. Но новый учебный год ученики начнут в школах №2 и 5.