В Стародубе прокуратура помогает сироте получить положенное ей жилье

В прокуратуру Стародубского района обратилась 24-летняя местная жительница с заявлением о нарушении ее жилищных прав.

Девушка осталась сиротой в связи со смертью единственного родителя. С 2011 года она состоит на учете в администрации в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Девушка уже получила высшее образование, однако до настоящего времени жильем не обеспечена и вынуждена его снимать.

Тогда прокуратура района в суд направила иск об обязании администрации обеспечить ее жильем по месту жительства.

Суд требования прокурора удовлетворил.