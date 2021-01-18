В Суземке капитально отремонтируют дорогу по Вокзальной улице

Обновлен будет участок от аптеки №12 до пересечения с Вокзальным переулком.

Участку Вокзальной улицы в Суземке от аптеки №12 до перекрестка с Вокзальным переулком в этом году предстоит капитальный ремонт.

Работы должны завершиться до конца июля и обойдутся немногим более 4,6 млн рублей.

За время реализации на Брянщине нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе было реализовано 44 объекта дорожной инфрастурктуры, включая два капиталоемких, общей протяженностью более 77 км. Работы обошлись более чем в 2 млрд рублей.

За прошещий год в регионе капитально отремонтировали 610 км дорог, а за пять лет — свыше 3 тыс. км.

В этом году планируется привести в божеский вид нескольно сотен километров дорог, общая сумма затрат на дорожную отрасль составит около 6,2 млрд рублей. Основные средства на эти цели выделяет бюджет региона.