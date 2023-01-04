В турнире в Стародубе участвовали белорусские футболисты

В традиционном турнире по мини-футболу в Стародубе участвовали спортсмены из Белоруссии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил участников открытого ежегодного турнира по мини-футболу в Стародубе. Он традиционно проходит в физкультурно-спортивном комплексе «Стародуб».

«Хорошая традиция начинать новый год с новых спортивных побед. В турнире принимают участие не только команды юных футболистов из Брянской области, но и ребята из детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь. Так что смело можно назвать турнир международным!» — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в регион приезжают квалифицированные тренеры со всех уголков России и из Республики Беларусь.

«Вместе с главой Стародубского муниципального округа Александром Владимировичем Подольным поздравили всех участников и гостей турнира с наступающим Рождеством Христовым и пожелали новых спортивных побед и всего самого хорошего в наступившем новом году», — заключил Александр Богомаз.