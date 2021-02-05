В Унечском коронавирусном госпитале заработала кислородная станция

Станция закроет потребность госпиталя в кислороде на 100%.
В коронавирусном госпитале в Унече заверщились пуско-наладочные работы на кислородной станции.
Как сообщает региональный оперщтаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, она на 100% обеспечит госпиталь кислородом. Собственная станция застрахует госпиталь от перебоев с поставками кислорода и высвободит время, которое требуется на погрузку и выгрузку баллонов с ним.
В Унече наполнили кислородом емкости на 6 и 10 тонн. Их будут пополнять по мере расхода сжиженного газа.
Ранее кислородные станции начали работать в госпиталях на базе областной больницы №1 и госпиталя для ветеранов в Брянске.
Брянщина начала налаживать бесперебойное обеспечение госпиталей кислородом одной из первых в стране после Подмосковья.
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