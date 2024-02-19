В Володарском районе Брянска остановилась работа котельных
В двух домах Володарского района Брянска отключилось отопление из-за остановки работы котельных. Об этом сообщили в городской администрации.
Ночью 19 февраля в Володарском районе Брянска на улицах Клары Цеткин, 12Б и Красной, 20 остановилась работа котельных. Из-за этого отключено отопление в доме №22 на улице Профсоюзов и доме 42 на улице Пушкина.
Причиной происшествия стал скачок напряжения в сети. Аварийные службы в настоящее время восстанавливают работу котельных.