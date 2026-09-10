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Суд в Брянске оштрафовал недропользователя за нарушение условия лицензии

2026, 10 сентября 18:25
Суд в Брянске оштрафовал недропользователя за нарушение условия лицензии
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Суд в Брянске оштрафовал недропользователя на 300 тысяч рублей за нарушение условия лицензии. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. 

 

В Брянскую природоохранную прокуратуру обратились жители Бежицкого района областного центра. Они пожаловались на нарушения законодательства при разработке карьера.

Юридическому лицу было предоставлено право пользования участком недр местного значения «Старопонтонский» для разведки и добычи полезных ископаемых.  При обследовании проверяющие выяснили, что предприниматель начал земляные работы для геологического изучения и добычи. При этом он не представил в региональный департамент природных ресурсов и экологии все документы, чем нарушил условия лицензии.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности  и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Нарушитель обжаловал постановление. Но Советский районный суд Брянска оставил постановление в силе.

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