Суд в Брянске оштрафовал недропользователя за нарушение условия лицензии

2026, 10 сентября 18:25

Суд в Брянске оштрафовал недропользователя на 300 тысяч рублей за нарушение условия лицензии. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В Брянскую природоохранную прокуратуру обратились жители Бежицкого района областного центра. Они пожаловались на нарушения законодательства при разработке карьера.

Юридическому лицу было предоставлено право пользования участком недр местного значения «Старопонтонский» для разведки и добычи полезных ископаемых. При обследовании проверяющие выяснили, что предприниматель начал земляные работы для геологического изучения и добычи. При этом он не представил в региональный департамент природных ресурсов и экологии все документы, чем нарушил условия лицензии.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Нарушитель обжаловал постановление. Но Советский районный суд Брянска оставил постановление в силе.