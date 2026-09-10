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Деньги

Правительство России выделит деньги для поддержки брянских аграриев

2026, 10 сентября 11:21
Правительство России выделит деньги для поддержки брянских аграриев
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Правительство России выделит деньги для поддержки аграриев Брянской области.

 

Накануне на заседании правительства РФ кабмин по поручению Президента Владимира Путина принял решение о выделении дополнительных средств сельхозпроизводителям в приграничных регионах. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что финансирование позволит аграриям  Брянской, Белгородской и Курской областей компенсировать часть понесенного ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых. 

«Несмотря на все трудности, которые сейчас есть, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией», – подчеркнул Михаил Мишустин.

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