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Криминал

Домашнюю нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Брянске

2026, 14 сентября 10:18
Домашнюю нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Брянске
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Домашнюю нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции получили информацию о причастности 50-летнего жителя областного центра к незаконному обороту запрещённых веществ. Правоохранители на территории домовладения подозреваемого обнаружили 37 кустов наркосодержащих растений. А в сарае полицейские нашли готовое к употреблению наркотическое средство, изготовленное фигурантом. Все стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 4,5 килограммов запрещённых веществ.

Подозреваемый пояснил, что наркотики предназначались для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

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