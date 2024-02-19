Ветераны СВО встретились с брянскими школьниками

Ветераны СВО поучаствовали в уроках мужества в брянских школах. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в школах Брянской области прошли уроки мужества, мастер-классы и викторины. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» привлек к участию в мероприятиях ветеранов СВО.

Так, в климовскую школу № 2 пришёл военнослужащий Иван Быков. Он рассказал о своем боевом пути. Также в учебном заведении провели урок мужества в память погибшего в зоне СВО Александра Юркова.

А в школе № 3 Стародуба ребята пообщались с ветераном спецоперации Константином Малаховым. Он награжден медалью Ордена 2 степени «За заслуги перед Отечеством».