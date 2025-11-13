Веточная дипломатия: власти Брянска ищут компромисс в мусорной войне

Листопадный кризис в Брянской области заставил чиновников всех уровней сесть за стол переговоров. Проблема серьезная — регоператор не готов забирать природный мусор, управляйки разводят руками, а жители недоумевают, куда девать тонны опавшей листвы.

В октябре прошли два важных совещания. Сначала «круглый стол» 14 октября, где собрались экологи, городская администрация и сама «Чистая планета». Потом еще одна встреча 30 октября — уже с участием жилинспекции и прокуратуры.

«Договорились создать специальные места для складирования веток и листьев», — рассказал замгендиректора «Чистой планеты» Николай Бездудный. Звучит разумно — пусть лучше будут организованные накопители, чем стихийные свалки.

По новой схеме управляйки и коммунальщики должны сами организовывать вывоз растительных отходов по отдельным договорам. А владельцы частных домов — делать компост прямо у себя на участке.

«Из перегнившей органики получается отличное удобрение», — подсказывает Ольга Семернёва из логистического управления регоператора.

Остается главный вопрос — заработает ли эта схема на практике или останется красивой бумажкой? Жители пока настроены скептически.

