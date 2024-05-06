Вице-мэр Брянска поручил дорожникам заасфальтировать «карты» до 9 мая

Вице-мэр Брянска поручил дорожникам заделать сфрезерованные «карты» на улицах города до 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещание в горадминистрации обсудили ситуацию с ремонтом дорог в Брянске. Не первую неделю на некоторых улицах на проезжей части снят старый асфальт. При это укладывать новое покрытие рабочие не спешат. Водителям приходится ездить по разобранной дороге и стоять в пробках.

Первый заместитель главы администрации Брянска Сергей Антошин призвал подчинённых разобраться в ситуации. Оказалось, что завод компании «Спектр» по техническим причинам не работает и не поставляет асфальт.

«А вы сидите и ждёте вместо того, чтобы искать решения! Срочно заключайте договор с любым другим заводом и заделывайте вырубки в асфальте!» — отреагировал Сергей Антошин.

К концу дня был заключён договор на поставку асфальта с компанией «Автодор». Вице-мэр поручил закрыть асфальтом все «карты» до 9 мая.