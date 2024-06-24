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Вице-мэр Брянска поручил устроить «зелёную волну» на улице Объездной

2024, 24 июня 16:49 Общество
Вице-мэр Брянска поручил устроить «зелёную волну» на улице Объездной
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Вице-мэр Брянска поручил настроить светофоры на «зелёную волну» на улице Объездной около «Аэро Парка». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На совещании в мэрии обсудили развитие улично-дорожной сети в Брянске. Речь шла о замене светофоров на надземные переходы. Эту тему активно обсуждали подписчики в соцсетях горадминистрации. У этой идеи нашлись как сторонники так и противники.

В частности, надземный пешеходный переход предлагают сделать на улице Объездной перед «Аэро Парком». Там расположены несколько светофоров. Водителям приходится постоянно останавливаться и стартовать.

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин распорядился устроить на этом участке «зелёную волну». Светофоры будут настроены так, что ожидания зеленого сигнала каждого следующего будет минимально. Это позволит увеличить пропускную способность транспорта.

«Кстати, в реализации проекта надземного перехода перед «Аэро Парком» могли поучаствовать финансами и коммерсанты, которые обещали решить эту проблему, ещё когда строился торговый центр», — отметил Сергей Антошин.

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