Вице-мэр Брянска поручил устроить «зелёную волну» на улице Объездной

Вице-мэр Брянска поручил настроить светофоры на «зелёную волну» на улице Объездной около «Аэро Парка». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
На совещании в мэрии обсудили развитие улично-дорожной сети в Брянске. Речь шла о замене светофоров на надземные переходы. Эту тему активно обсуждали подписчики в соцсетях горадминистрации. У этой идеи нашлись как сторонники так и противники.
В частности, надземный пешеходный переход предлагают сделать на улице Объездной перед «Аэро Парком». Там расположены несколько светофоров. Водителям приходится постоянно останавливаться и стартовать.
Вице-мэр Брянска Сергей Антошин распорядился устроить на этом участке «зелёную волну». Светофоры будут настроены так, что ожидания зеленого сигнала каждого следующего будет минимально. Это позволит увеличить пропускную способность транспорта.
«Кстати, в реализации проекта надземного перехода перед «Аэро Парком» могли поучаствовать финансами и коммерсанты, которые обещали решить эту проблему, ещё когда строился торговый центр», — отметил Сергей Антошин.
19.06.2024 11:55
Требуется специалист
Как в регионе поддерживают и развивают целевое обучение? В Смоленской области растёт заинтересованность абитуриентов в заключении договоров целевого обучения – ведь таким молодым специалистам после получения высшего или средне-профессионального образования гарантировано трудоустройство. Есть и повышенный интерес к этому со стороны различных компаний. Целевое обучение позволяет соединять студента и будущего работодателя. Благодаря механизму государственные и частные
19.06.2024 11:51
Поплаваем?
В Смоленске будет построен многофункциональный семейно-оздоровительный центр. Новый спортивный объект планируется открыть в 2027 году. О таких планах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, на реализацию проекта будет направлено более 1,3 млрд рублей. 630 млн рублей из них – это субсидия из федерального бюджета в рамках проекта «Я выбираю спорт» Минспорта России, а 533
19.06.2024 11:48
Фермерский уголок
В разных уголках региона смоляне заняты в сфере АПК. Благодаря их труду жители имеют возможность приобретать натуральные и качественные продукты, в сёлах создаются рабочие места, а регион повышает свою продовольственную безопасность. Представить выращенную продукцию, поделиться успехами и поделиться опытом смоленские аграрии смогли на традиционном Дне фермера, который в этом году прошёл 15 июня на базе
19.06.2024 11:46
Новые подходы
В начале июня кадровые перестановки произошли в руководстве Вяземского района – и.п. главы муниципалитета стал Олег Смоляков, ранее возглавлявший Кардымовский район. На минувшей неделе губернатор Василий Анохин встретился с первым лицом Вяземского района и обсудил с ним план развития муниципалитета – стратегически важного для области. «Определил ключевые приоритеты работы – это ЖКХ, дороги, здравоохранение и